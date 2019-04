Trump siiski kaalus tütre Ivanka esitamist Maailmapanga juhi kohale

Intervjuus ajakirjale The Atlantic ei ole Trump kitsi komplimentide jagamisega oma tütre Ivanka suunal, kes on üks tema nõunikest Valges Majas, vahendab Financial Times.

USA president kirjeldas, kuidas tema 37-aastane tütar olnud „suurepärane” ÜROs, kuid muretses, et kui ta oleks määranud Ivanka USA suursaadikuks ÜRO juures, oleks seda otsust hakatud kritiseerima ja kutsutud nepotismiks.

„Ma isegi kaalusin Ivanka esitamist Maailmapanka,” rääkis Trump. „Ta oleks olnud seal suurepärane, kuna saab numbritega väga hästi hakkama. Ja suudab kogu aeg rahu säilitada... Ma olen näinud, kuidas ta käitub, kui on väga suure pinge all,” kirjeldas USA president.

Siiski otsustas Trump esitada Maailmapanga presidendi kohale USA rahandusministeeriumi kõrge ametniku David Malpassi, kes varasemalt töötas Bear Stearnsi peaanalüütikuna. Malpass asus ametisse sel nädalal, kui Maailmapanga nõukogu ta ametisse kinnitas.

Trump kaalus oma tütre esitamist sellele kohale pärast seda, kui Maailmapanga senine juht Jim Yong Kim teatas jaanuaris ootamatult ametist lahkumisest. Traditsiooni kohaselt on Maailmapanga juhi koht alati kuulunud Ameerikale ja seni pole keegi seda põhimõtet vaidlustanud.

Üsna pea pärast seda kirjutas Financial Times, et tema järglaseks võib saada kas Ivanka Trump või David Malpass. Kolm päeva pärast seda Valge Maja aga eitas neid väiteid, öeldes, et tegemist on valeinfoga, kuna Ivanka Trumpile on tehtud ülesandeks koos rahandusminister Steven Mnuchiniga sobiv kandidaat leida.