Trump süüdistas Hiinat kaubanduskokkulepete rikkumises ja tollitariifid tõusevad

USA kaubandusesindaja büroo teatas, et tollitariifid 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele tõusevad kümnelt protsendilt 25 protsendile reedel kell 00.01 Greenwichi aja järgi, samal ajal kui on käimas kahepäevane kohtumine Hiina asepeaministri Liu He ja Trumpi kaubandusametnike vahel Washingtonis, vahendab Reuters.

Trump süüdistas eile Floridas kõnet pidades Hiinat kokkuleppe rikkumises ja ütles, et Hiina peab selle eest maksma, kui mingile kokkuleppele ei jõuta.

„Ma tegin just teatavaks, et me tõstame Hiina jaoks tariife ja me ei tagane, kuni Hiina lõpetab meie tööliste ja meie töökohtade petmise, ja see juhtub, muidu ei pea me nendega äri tegema,” ütles Trump. „Nad rikkusid kokkulepet. Nad ei saa seda teha. Nii et nad maksavad. Kui me ei saavuta kokkulepet, pole midagi halba selles, kui kasseerime sisse üle saja miljardi dollari aastas.”

Peking on teatanud, et vastab, kui tollitariifid tõusevad.

„Hiina pool peab sügavalt kahetsusväärseks, et kui USA tariifimeetmeid rakendatakse, peab Hiina tarvitusele võtma vajalikud vastumeetmed,” teatas Hiina kaubandusministeerium oma veebilehel.