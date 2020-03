Trump teatas, et keelab kuuks ajaks reisimise Euroopast USA-sse. Vaid ühele riigile tehakse erand

Trump nimetas oma avalduses koroonaviirust "jubedaks nakkuseks" ning ütles, et pöördub rahva poole, rääkimaks "enneolematutest meetmetest puhangu tõkestamiseks". Ta rõhutas, et nende eesmärgiks on piirata uute nakatunute USA-sse jõudmist, vahendab The New York Times.

"Me peatame kõik reisid Euroopast USA-sse järgmiseks 30 päevaks," teatas Trump. Samas märkis ta, et teatud ametiisikutele võidakse reisimise puhul erandeid teha, kuid seda vaid juhul, kui nad on enne täieliku kontrolli läbinud ja on kindel, et neil pole koroonaviirust.

Trump rõhutas ka, et see ei tähenda suurt kaubavahetuskeeldu. Ta lisas, et piirangud ei kehti Suurbritanniale, kuigi tasub märkida, et ka seal on viimastel päevadel teatatud nakkusjuhtumite arvu märkimisväärsest kasvust.

Trump nimetas Euroopat koroonaviiruse tulipunktiks ning ütles, et üks põhjuseid, miks viirus piirkonnas kiiresti levib, on see, et mitmed Euroopa riigid otsustasid mitte keelata reismist epideemiakolletesse Aasias.

USA sisejulgeolekuministeerium täpsustas täna hommikul riigipea kõne järel, et USA alalistel elanikel ja nende lähedastel on võimalik endiselt kodumaale naasta ning neid keeld ei puuduta. Ühtlasi kirjeldas see keeldu oluliselt üldsõnalisemalt, märkides, et sellega "peatatakse enamiku välisriikide kodanike riiki sisenemine, kes on viibinud teatud Euroopa riikides 14 päeva jooksul enne nende kavandatud saabumist Ameerika Ühendriikidesse".

Trump on veendunud, et vastumeetmete abil suudetakse viiruse levik kontrolli alla saada. "Ja lõpuks me alistame selle viiruse," leidis ta.