Trump viivitab Euroopa autotööstustele tollitariifide kehtestamisega

Kui maikuus ütles USA president Donald Trump, et otsustab hiljemalt novembri keskpaigaks, kas kehtestab imporditariifid Euroopa Liidu liikmesriikides toodetavatele autodele ja auto varuosadele, siis nüüd paistab, et Trump kavatseb oma otsustamise tähtaega pikendada, kirjutab Bloomberg.

Euroopa Liit on lubanud, et kui Trump oma ähvarduse ellu viib, vastab ühendus omalt poolt 39 miljardi dollari väärtuses tariifidega USA kaupadele. Teemaga kursis olevate Valge Maja allikate sõnul ei ole USA president veel lõplikku otsust teinud ning plaanib selle langetamise tähtaega pikendada. Valge Maja ei soovinud esmaspäeval ametlikku kommentaari sel teemal anda.

Samas vihjas võimalikule otsuse tegemise tähtaja pikendamisele selle kuu alguses Bloombergi TV-le intervjuu andnud USA kaubandusminister Wilbur Ross.

„Meie lootus on, et need läbirääkimised, mis meil on autotootjatega eraldi käimas seoses nende investeerimisplaanidega, kannavad vilja, mistõttu ei pruugi üldse olla vajadust 232 sektsiooni rakendada ei täielikult ega ka osaliselt,” ütles Ross, viidates riiklikele julgeolekuhuvide sektsioonile 232 1962. aastal vastu võetud kaubandustavasid puudutavas seaduses.