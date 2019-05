Trumpi diplomaatia meistriklass tõi börside suure kukkumise

Investorid olid julgustatud varasematest uudistest ja Trumpi ning Hiina kinnitustest, et läbirääkimised lähevad hästi, mistõttu nüüd on näha kannapöördest tingitud reaktsiooni finantsturgudel. Nii Hiina kui USA on kandnud tariifide tõttu miljarditesse ulatuvaid kaotusi kaubandussõjas, kusjuures ka kõrvalised ekspordist sõltuvad riigid nagu näiteks Jaapan ja Saksamaa on saanud pihta.

Hiina aktsiaturg kukkus täna kuus protsenti, Hongkong 3,1 protsenti, Taiwan 1,8 protsenti, Indoneesia 1,2 protsenti, Vietnam 1,3 protsenti, Filipiinid 1,1 protsenti ja paljudel teistel Aasia aktsiaturgudel on langus alla ühe protsendi. On ka mõned vastassuunas liikuvad aktsiaturud ning suur aktsiaturg Jaapan on täna pühade tõttu suletud. Ka nafta hind ja Hiina jüään nõrgenesid.

Trump, kelle varasemate diplomaatiliste edusammude näiteks on Põhja-Korea liidriga tuumarelva kõneluste kohtumiselt minema jalutamine, kuna ta ei kuulnud seal seda mida soovis, märkis, et Hiinaga kaubanduskõnelused kulgevad liiga aeglaselt. Seetõttu teatas ta, et tõstab 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele 10 protsendise tollitariifi 25 protsendini ja kehtestab veel täiendavalt 325 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele varsti 25 protsendise tollitariifi.

Wall Street Journal kirjutas täna, et Trumpi säutsude järel kaalub Hiina selleks nädalaks planeeritud kaubanduskõneluste tühistamist.