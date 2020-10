Trumpi nakatumine koroonasse kukutas nafta hinda

Brenti toornafta kukkus 78 senti 40,53 dollarini barrelist.

Ka USA aktsiad liikusid allapoole. S&P 500 ja Dow langesid 1,9 protsenti.

Trump teatas täna Twitteris, et nii tema kui ta abikaasa koroonatestid olid positiivsed. „Täna õhtul andsime esileedi ja mina positiivse Covid-19 testi, Me alustame oma karantiini ja paranemisprotsessi viivitamatult. Me läheme sellest läbi KOOS!" säutsus Trump.

Investorid ootavad ka USA töötute statistikat. Neljapäeval avaldatud andmed viitavad, et uute registreeritud töötute arv on väiksem kui nädal tagasi. Eelmisel reedel avaldatud andmete kohaselt võttis end töötuna arvele 873 000 ameeriklast, sel nädalal võib see ulatuda 837 000ni.