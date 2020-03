Trumpi sammud tõid USA aktsiaturgudele viimase 12 aasta suurima tõusu

Kui neljapäeval toimus turgudel viimase 33 aasta suurim kukkumine, siis eile kerkis Dow Jonesi Tööstuskeskmine 9,4% 23 185, 62 punktini.

Tehnoloogiaaktsiate indeks Nasdaq Composite kerkis 9,3% 7874, 23 punktini ning ning S&P 500 tõusis 9,2% 2 711,02 punktini.

Selline päevane tõus oli viimati 2008. aasta oktoobris, kirjutab populaarne USA investorite kanal CNBC.

„Volatiilsus (kõikumine-toim.) tähendab suuri liikumisi mõlemas suunas,“ lausus Charles Schwabi kauplemise ning tuletistehingute asepresident Randy Frederick. „Pärast viimase 30 aasta suurimat langust ei ole üllatav, et näeme ka väikest taastumist,“ lisas ta.

Aktsiate hinnad kerkisid jõudsalt pärast seda, kui president Donald Trump lausus, et 50 000 uut koroonaviiruse testi jõuavad järgmisel nädalal kohale. Samuti ütles Trump, et käskis osta naftat USA strateegiliste naftavarude jaoks, toetamaks sellega nafta hinda.

„See on oluline samm. Õppisime Lõuna-Korea näitest, et probleemi suurust ei tohi alahinnata ning tuleb tuvastada, kellel viirus on ja kellel mitte,“ rääkis ED Keon QMAst. „Täna tehti oluline samm edasi. Aktsiate hinnad kukkusid, kui reageerimine tundus ebaadekvaatne ning kui tehti jõulisemaid otsuseid, siis vastas ka turg positiivselt“.