Trumpi säutsud pühkisid aktsiaturgudelt üle triljoni dollari

Trump postitas pühapäeval, et kehtestab Hiinale täiendavad tariifid. Mõju turgudele oli negatiivne ja ühe sõna hinnaks maailma majandusele oli 13 miljardit.

„10 kuud on Hiina maksnud USA-le 25%-lisi tariife 50 miljardi dollari kõrgtehnoloogia ja 10%-lisi 200 miljardi muude kaupade eest. Need maksed on osaliselt meie suurepäraste majandustulemuste taga. 10% tõuseb 25%-ni reedel. 325 miljardi dollari..." kirjutas Trump esimeses säutsus.

„...eest täiendavaid kaupu, mida Hiina meile saadab, on jätkuvalt maksustamata, aga on varsti 25%-ga. USA-le makstavad tariifid on vähe mõjutanud toodete hinda, enamik sellest on kandnud Hiina. Kaubanduslepe Hiinaga jätkub, aga liiga aeglaselt, sest nad üritavad uuesti läbi rääkida. Ei!" lisas ta.

Täna hommikul jõustusid USA uued tariifid Hiinale. Peking lubas sellele vastata, kuid ei täpsustanud kuidas.