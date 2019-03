TS Laevad: kui tuleb soe suvi, siis ilmselt ületatakse mullused reisijate rekordnumbrid

Statistikaameti andmetel peatus Saaremaa ja Hiiumaa majutusasutustes eelmisel aastal 182 760 turisti, mida on tunamullusega võrreldes üle 4500 külastaja vähem. Mõlemad saared kaotasid statistikaameti andmete kohaselt eelmise aastaga peamiselt Soome turiste. Hiiumaa numbreid aitasid tasakaalustada siseturistid ja lätlased, Saaremaal aga aasiaturistid, kelle arv kasvas pea 40 protsenti 1500 inimeseni.

"Samas aastaga kasvas TS Laevade reisijate arv 2,9 protsenti, arvestades et kohalike reisijate proportsioon on jäänud samaks võib arvata, et saarte külastajate profiil on muutumas ning varasemast enam reisivad ühepäeva-turistid, kodumajutuse ja AirBnb kasutajad, kes majutusasutuste statistikasse ei pruugi sattuda," ütles Kaabel.

Ta lisas, et kui tuleb soe suvi nagu eelmisel aastal, siis tõenäoliselt on mulluseid reisijate rekordnumbreid võimalik ületada. Mullu vedas TS Laevad kõige rohkem reisijaid ehk 393 378 juulis. „Ka sel aastal on just juuli saartel kõige tihedam aeg, näiteks toimub kahel saarel kokku neli muusikafestivali."

Nagu ka eelmisel aastal on TS Laevad ka tänavu koostöös saartel tegutsevate turismiettevõtjate ja ürituste korraldajatega proovinud parvlaevade väljumisi kohandada, turismihooaja nõudluse rahuldamiseks teeb parvlaev Regula Virstu-Kuivastu liinil 536 lisareisi. Lisaks Regulale teenindavad suveperioodil liini parvlaevad Tõll ja Piret.