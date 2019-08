TS Laevad püstitas juulis reisijate rekordi

TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul on juulikuu tavapäraselt TS Laevade kõige reisijaterohkem kuu, mil teenindatakse ligikaudu 17% kogu aasta reisijatest.

„Ka sel aastal püstitasime juulis reisijate rekordi. Virtsu-Kuivastu liinil reisis juulis 284 700 inimest, üle viisime 110 700 sõidukit. Võrreldes 2018. aasta juuliga kasvas reisijate arv 0,9% võrra ja sõidukite arv kasvas 0,4% võrra. Rohuküla-Heltermaa liinil kasvas sõidukite arv 0,8% võrra 42 700 sõidukini ning reisijaid oli 109 700, ehk 1,3% võrra mullusest vähem. Kogu aasta kõige reisijaterohkem päev oli 14. juuli, mil teenindasime kahe liini peale kokku 20 140 inimest. Kasv tuli eelkõige Virtsu-Kuivastu liinilt, nimelt reisis Muhu- ja Saaremaale ning tagasi mandrile 15 021 inimest. Rekordpäev Rohuküla-Heltermaa liinil oli 28. juulil 5 744 reisijaga,“ kirjeldas Kauber.

„Arvestades, et selle aasta juulis oli üks pühapäev vähem kui mullu ning mandril toimus laulu-ja tantsupidu, mil paljud inimesed jäid saartele tulemata, on suurepärane, et kogu juuli veomaht oli eelmisest aastast siiski pisut suurem,“ lisas Kauber.

TS Laevad on käesoleva aasta seitsme kuuga teenindanud kokku 1 401 087 reisijat ja viinud üle 605 617 sõidukit, mida on vastavalt 5% ja 6% võrra rohkem kui 2018. aasta seitsme kuuga.