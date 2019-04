TS Laevade kodulehte tabas rike, pileteid veebist osta ei saa

Praamid.ee lehel seisab, et praegu pole võimalik pileteid kodulehe kaudu osta ja probleem lahendatakse nii kiiresti kui võimalik.

Eile hommikul pärast kella 9-t teatas Praamid.ee oma Facebooki lehel, et tehnilise rikke tõttu ei saa sadamates maksta piletite eest pangakaardiga. „Palume kaasa võtta sularaha. Palume vabandust tekkinud olukorra pärast! Lahendame probleemi nii kiiresti, kui võimalik," seisis teates. Umbes 1,5 tundi hiljem teatati, et probleem on lahendatud.

Samal ajal ei olnud võimalik pääseda ligi ka praamid.ee kodulehele.