TS Laevade reisijate arv tegi rekordilise kasvus

TS Laevade juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul on ettevõte eriliselt rahul sellega, et kasvavate reisijanumbrite juures teostati reisid väga täpselt: „Kogu aasta jooksul tehtud 21 010 reisist väljusid õigeaegselt 98,3%." Ta lisas, et kogu aasta kõikidest planeeritud reisidest jäi ilmastikuolude tõttu ära kõiges 0,2 protsenti reisidest.

2019. aastal teenindati Virtsu-Kuivastu liinil 1,77 miljonit reisijat ja 770 tuhat sõidukit, Rohuküla-Heltermaa liinil 622 tuhat reisijat ja 277 tuhat sõidukit. "See tähendab, et keskmiselt teenindasime Virtsu-Kuivastu liinil 4 860 inimest ja Rohuküla-Heltermaa liinil 1 705 inimest päevas ja igal meie reisil oli keskmiselt 114 inimest ja 50 sõidukit,“ kirjeldas Kaabel.

2019. aasta detsembris kasvas teenindatud reisijate arv 4% 156 475 reisijani ning üle veetud sõidukite arv 5% 69 162 sõidukini võrreldes eelmise aasta sama kuuga.