Kolm aastat parvlaevafirmat TS Laevad juhtinud Jaak Kaabli sõnul muutub selles valdkonnas tehnika väga kiiresti, mistõttu on hea, et ettevõte on juba hakanud mõtlema uutes parvlaevades alternatiivkütuste kasutamisele. Kütuse- ja personalikulu on ka TS Laevade kaks kõige suuremat kuluartiklit.

Foto: Jaanus Lensment