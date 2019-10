TTJA alustas Columbia-Kivi müürikivide osas järelevalvet

Nimelt tellis TTJA-lt oma ehitusplokile „Magna reaplokk 190 hall“ TTJA-lt kolmekuulise müügikeelu saanud Rae Kivitehas TalTechi Ehituse ja ja arhitektuuri instituudi ehitusmaterjalide teadus- ja katselaboratooriumilt konkurendi Columbia Kivi betoonmüürikivi survetugevuse katsemõõdistamise.

Katselabori kuuest katseprotokollist ilmneb, et vaid ühel neist oli kivi survetugevuse näitaja üle nõutava 18 n/mm2. Need protokollid saadeti ka TTJA-le.

Rae Kivitehase juhatuse liige Marko Koidu selgitas, et müürikivid osteti Lasnamäe Ehituse ABC-st eraisikuna. „Kuna teise ettevõtmisega tegeleme ka arendusega, siis oleme väga huvitatud, et kivid oleksid kvaliteetsed,“ kinnitas Koidu.

Kuna Rae Kivitehase 390 mm plokile on kehtestatud müügikeeld, asendavad ehitusfirmad Koidu sõnul katsetulemusi arvestades selle teise, ebakvaliteetse tootega.

„Vastab tõele, et mainitud protokollid on TTJA-le edastatud ning oleme alustanud ka järelevalvet ning suhtleme sel teemal tihedalt ettevõttega,“ kinnitas TTJA kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe.

Samas lisas ta, et viidatud katsete osas on mitmeid küsitavusi. Nimelt ei ole ehitustoodete proovivõtt olnud standardi kohane ning samuti ei ole katsete tegemisel järgitud müürikivide katsestandardist tulenevat metoodikat. Sellest tulenevalt vajab teema täpsemat uurimist ja vajadusel ka lisakatsete tegemist.

Sestap ei saa TTJA hetkel Helemäe kinnitusel täpsemalt kivide nõuetele vastavust või mittevastavust kommenteerida, sest uurimine on pooleli.