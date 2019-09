TTJA keelab Sõnajalgadel kevadel Aidu tuulepargis peatatud kahe tuuliku ehitusega edasi minna

Samal ajal tõdeb TTJA, et muidugi ei ole käesoleval hetkel põhjendatud peatada ehitustegevus kinnistutel, kus ehitustegevust ei toimu. "See tähendab, et teistel kinnistutel võib arendaja ehitustegevusega alustada vaid sel juhul, kui see vastab planeeringule, kehtivatele ehituslubadele, ehitusprojektile ning sealjuures peab olema tagatud püstitatavate ehitiste ohutus," ütleb TTJA.

Ühtlasi märgib amet, et kuna ehitusloa menetluse käigus ei kooskõlastatud antud liiki tuulikute püstitamist kaitseministeeriumiga, on soovitatav ehitusprotsess ka nendega kooskõlastada. Lisaks sõnab TTJA, et jätkab ärakuulamisõiguse raames arendaja poolt esitatud seisukohtade analüüsimist. "Aidu tuulik 4 ja Aidu tuulik 5 kinnistutel paiknevate tuulikute osas jääb ehituskeeld kuni TTJA poolt menetlust lõpetava haldusaktini," on ameti seisukoht.

Arendajad on seni olnud aga seisukohal, et eelmise teisipäeval ehk 10. septembril tehtud riigikohtu otsusega lõppes ettekirjutuse kui haldusakti kehtivus – kuna TTJA ise oli sidunud selle ettekirjutuse selle kohtuasjaga – ning see tühistas koos TTJA ettekirjutusega samaaegselt ka politsei poolt kehtestatud viibimiskeelu Aidu tuulepargi kahe vaidlusaluse tuuliku osas.

Ka halduskohtu sõnul kaotas ettekirjutus kehtivuse

Seda, et riigikohtu otsusest tulenevalt on Aidu tuulepargi ehitusload kehtivad, sedastas oma eelmise kolmapäeva, 11. septembri määruses ka Tallinna halduskohus, kes peaks lahendama eraldi vaidluse käigus Sõnajalgade kaebuse TTJA 12. aprilli ettekirjutuse tühistamiseks.

Ka Tallinna halduskohus märkis oma 11. septembri määruses, et "haldusmenetluse seaduse § 61 lg 2 kohaselt kehtib haldusakt kuni kehtivusaja lõppemiseni, milleks on eeltoodust tulenevalt 10.09.2019".

Ühtlasi sedastas kohus, et haldusakti täieliku ammendumise korral ei ole võimalik enam selle tühistamist taodelda, mistõttu võib olla vajalik Sõnajalgade kaebuse muutmine. Seisukohad selles osas palus kohus arendajatel esitada hiljemalt 18. septembriks ning TTJA-l hiljemalt 25. septembriks.