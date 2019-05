TTJA vastuseks Sõnajalgade süüdistustele: me ei ole Aidu tuulepargi ohutustöid takistanud, vaid neid suisa nõudnud

Teiseks: Halduskohus ei rahuldanud Eleon Green OÜ taotlust

Eleon Green OÜ esitas 29. aprillil Tallinna Halduskohtule kaebuse TTJA 12. aprilli ettekirjutusele, millega peatati Aidu tuulepargis ehitustegevus. Lisaks kaebusega soovis Eleon Green kohtu poolt esialgse õiguskaitse seadmist nende kasuks ehk TTJA ehituskeelu tühistamist.

Täna, 3. mai pärastlõunal tegi Tallinna Halduskohus määruse, millega jättis esialgse õiguskaitse rahuldamata. Kohus on seisukohal, et lisaks TTJA ettekirjutusele on Aidu tuulepargi tuulikute ehitamine keelatud juba Tartu Halduskohtu poolt 2017. aasta mais kohaldatud õiguskaitsega. Seetõttu vastutab Eleon Green Aidu tuulepargis tekkivate võimalike ohuolukordade eest ise. Samuti on kohus seisukohal, et riigi julgeolekuohust lähtuv avalik huvi kaalub üles kaebaja erahuvi.

Varasemalt on arendaja esitanud kohtule kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse 19. aprillil kehtestatud viibimiskeelu suhtes. See jäi Tallinna Ringkonnakohtu poolt rahuldamata põhjendusel, et pärast 2017. aasta mai kohtumäärust jätkas Eleon Green OÜ ehitustegevust hoolimata sellest, et nad olid teadlikud Kaitseministeeriumi vastuseisule tuulikute püstitamisele. Seega võttis kaebaja teadliku riski, et riigiasutus võib ehitustegevusse sekkuda, muu hulgas kohustada kaebajat pooleliolevaid töid peatama.