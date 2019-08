TTÜ rahastuspettuse valguses: Eesti ülikoolid saavad Euroopa liidult miljoneid eurosid

Tallinna tehnikaülikooli doktorant Keegan McBride esitas eile Postimehe vahendusel tõendid, et TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis sahkerdatakse teadusrahadega. Tema sõnul on pettus süsteemne ja ulatuslik. TTÜ rektor Jaak Aaviksoo pettust omaks ei võtnud, kuid kinnitas, et sarnane süsteem, kus töötunnid kirjutatakse laest, iseloomustab laiemat ülikoolide ja teadlaste ringi kui pelgalt tule alla sattunud TTÜ Nurkse instituudi üht projekti.

Delfi analüüsis Euroopa liidu struktuurifondide ja Eesti teadusinfosüsteemi andmeid. Selgub, et ülikoolid on ühed edukamad asutused Euroopa liidu raha saamisel ning tippteadlased juhivad mitmemiljonilisi teadusprojekte. Teiste seas paistab silma ka TTÜ teadusraha skandaali keskmes olev TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Robert Krimmer. Tema on viimase viieteist aasta ühe kallima teadusprojekti juht.