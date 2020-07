Tugev tuul kasvatas Enefit Greeni toodangut viiendiku võrra

Võrdluseks, kuue kuuga toodetud 737 gigavatt-tunnist taastuvelektrist jaguks aastaks ajaks ligi 250 000 keskmise tarbimisega majapidamisele, teatas ettevõte.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on hea poolaasta toodangumahu taga tugevad tuuleolud ning ettevõtte tootmisüksuste kõrge töökindlus. „Aasta esimestel kuudel puhus stabiilne ja tugev tuul, mis andis meie toodangule väga hea hoo. Jaanuarikuusse jäi ka Enefit Greeni absoluutne toodangurekord, mil ühe kuu taastuvelektri toodang ulatus 165 gigavatt-tunnini," sõnas Kärmas. „Ühtlasi on häid toodangunumbreid näidanud meie päikesepargid nii Eestis kui Poolas ning ka Ruhnu taastuvenergialahendus on töötanud stabiilselt ja probleemideta."

„Ka Enefit Greeni nelja koostootmisjaama elektritoodang on olnud hea. Küll aga oli soojatoodang eelmisest aastast madalam ning seda peamiselt keskmisest soojemate talvekuude tõttu," kommenteeris Kärmas.

Enefit Greeni 2020. aasta esimese kuue kuu soojatoodang ulatus 249 gigavatt-tunnini, mida on aastases võrdluses 10 protsenti vähem.

2020. esimese poolaasta 737 gigavatt-tunnises toodangutulemuses sisalduvad Eesti ja Leedu tuuleparkide, Eestis ja Poolas asuvate päikeseparkide, Iru, Paide, Valka ja Broceni koostootmisjaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama ning Ruhnu taastuvenergialahenduse toodangumahud.

Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab kaasa Eesti Energia kontserni strateegilisele eesmärgile toota 2024. aastal 43 protsenti elektrist ja soojusest taastuvatest allikatest.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad neljal turul - Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 20 tuuleparki, 4 koostootmisjaama, 36 päikeseelektrijaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.