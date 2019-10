Tuhanded investorid jäävad ärevalt ootama. Ühisrahastusest miljoneid kaasanud firma on hädas

Firma on senise Crowdestate ajaloo jooksul võtnud laenu enam kui 10 miljoni euro eest. Kolmandik sellest on tagasi makstud, kuid mitmed laenud on seni läinud varasemate laenude refinantseerimiseks, kirjutab Äripäev. Firma ise loodab taas järje peale saada ning kinnitab, et investorid rahast ilma ie jää.

Crowdestate'i lehel on järgmine teade:

Tingituna ettevõtte majandustegevust negatiivselt mõjutanud välisteguritest (eelkõige kuuseüraski epideemilise leviku piiramiseks toimuva massiivse raiega kaasnenud kuuse saematerjali hinnalangusest) ning jätkuvast käibekapitali nappusest esitas Baltic Forest OÜ eile, 21.10.2019, kohtusse saneerimisavalduse.

Saneerimismenetluse eesmärgiks on võlausaldajate nõuete ajatamine, st jooksvate intressimaksete ajutine peatamine, mis võimaldaks ettevõttel akumuleerida kasumlikuks tootmiseks ja ärimahtude kasvuks vajalikke käibevahendeid.

Saneerimismenetluse eesmärgiks ei ole tagatud võlausaldajate (sh Crowdestate'i investorite) nõuete vähendamine.

Saneerimismenetluse ajal planeerib Baltic Forest OÜ jätkata aktiivset majandustegevust eesmärgiga kustutada võimalikult kiiresti võlausaldajate ees tekkinud kohustused.

Seniste tootmislike ümberkorralduste tulemusena kasutatakse alates augustist tootmise sisendina ainult jämedat männipalki. Kasumi saavutamiseks vajaliku tootmismahuni jõudmiste ainsaks piiranguks on hetkel vaid piisava käibekapitali puudus. Baltic Forest OÜ sõlminud kokkulepped nii toorme varumise kui ka toodangu müügi osas.

Vastavalt kehtivale seadusele määrab kohus Baltic Forest OÜ-le saneerimisnõustaja, kelle ülesandeks on kuni kahe kuu jooksul peale määramist koostada ettevõtte saneerimiskava.