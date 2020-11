Tuhandeeurone advendikalender? Jõuluootuses saab kulutada nii kaaviari kui haruldaste viskide valikule

FT toob välja näiteks kaaviarimüüja Caviar House'i advendikalendri, kus sees igaks päevaks üks ehk kokku 24 kalamarjakarpi. Hind 350 naela ehk pea 400 eurot.

1000 naela ehk üle 1100 euro on võimalik kulutada aga viskiteemalisele jõulukalendrile. Seda pakub firma Drinks by the Dram, mis ongi keskendunud alkohoolsete jookide väikestes pudelites müümisele ja erinevate jookidega jõulukalendrite äri on aastate jooksul kasvanud samuti suureks. Tõenäoliselt läheb äri hästi, sest kõik kalendrid on kodulehel välja müüdud. Jah, ka see 1000-naelane viskikalender.

Erinevad luksusbrändid nagu Dior ja Armani pakuvad samuti oma jõulukalendreid, valikus erinevad parfüümid ja kosmeetikatooted. Nende hinnad jäävad poole tuhande euro piiresse.

Aga võimalik on ka advendiajaks kinkida väga palju sokke - firma Happy Socks kalender maksab pea 170 eurot.