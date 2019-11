Tühikargajatest "miljonärid" üritavad inimesi petta

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS 8

Raha Foto: Oliver Tsupsman

Nad väidavad, et teavad rahast kõike. Nad kinnitavad, et oskavad raha teenida ja õpetavad seda teilegi. Nad kuulutavad, et on ise miljonärid. Ent nagu näitab ETV+ saate "Insight" uurimus, pole Tallinna miljonäride klubis miljonitest lõhnagi, kirjutab ERR.