Tükike Eesti kaubandusest vajub ajalukku: Tallinna Mööblimaja suletakse

39 aastat järjepanu samas kohas tegutsenud sisustuskaubamaja sulgeb suve lõpus uksed ning ruumid leiavad uued rentnikud, teatas Mööblimaja juhataja Ando Rehemaa, kelle sõnul pimesi traditsioonide hoidmine leiba lauale ei too. Suurepärase asukohaga kinnisvara omanikud on otsustanud ruumid välja rentida, sest see on oluliselt tulusam, kui ise jaemüügiga tegelemine.

„Tänapäeval on 6100 m2 vaid sisustusele pühendatud kaubamaja pidamine sellises paigas luksus. Meil on kohapeal küll enam kui 5000 erinevat mööblieset, kuid interneti võidukäik on suunanud tarbijate tähelepanu madalama kuluga digitaalsetele kanalitele,“ selgitas Rehemaa.

Kaupa juurde ei tellita ning kui saalidest ja laost on sulgemismüügi käigus kaup otsas, siis on otsas ka Mööblimaja pikk ja värvikas teekond.

Tallinna Mööblimaja rajati 1980. aastal endise Pelgulinna kolhoosituru kohale Metsa- ja Puidutööstuse Ministeeriumi esinduskauplusena. Tegemist oli Eesti tolleaegsete mööblitootmise ettevõtete ning ministeeriumi ühisprojektiga. Näiteks saatsid tootjad hoone rajamisele ka oma mehi appi, et maja ikka korralikult püsti saaks.