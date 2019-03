Tuleva avab kolmanda pensionifondi, kuid tõstab aprillist ka liitumistasu

Tuleva juhi Tõnu Peki sõnul on kolmanda samba fondi käivitamine olnud plaanis algusest peale, “Tuleva on ennast tõestanud, kätte on jõudnud aeg oma järgmine lubadus ellu viia,” ütles ta. Uue fondi nimeks saab Tuleva Vabatahtlik Pensionifond.

Fondi valitsemistasu saab olema 0,3% aastas ning plaanitud kogukulu maksimaalselt 0,5% aastas. “Meie uue fondi plaanitav kogukulu on pensionikeskuse andmetel 40% madalam kui täna Eesti III samba fondidest odavaimal fondil ning üle kolme korra madalam kui pankade suurimatel III samba fondidel,”* ütles Pekk.

Pekk ei osanud hinnata, kui kiiresti Finantsinspektsioonil Tuleva avalduse menetlemine läheb, kuid ta väljendas lootust, et uus fond võiks tegutsemist alustada veel selle aastanumbri sees.

Uus fond hakkab investeerima 100%-liselt maailma aktsiaturule, jäljendades MSCI ACWI indeksit. Esimestel aastatel hoiab fond kuni 5% varadest likviidsusreservis.

Alates 1. aprillist tõuseb Tuleva ühistu uute liikmete liitumistasu 100-lt eurolt 125-le eurole. Ühistu kasutab liitumistasusid uute fondide loomiseks, mis võimaldavad inimestel lihtsalt ja madalate kuludega pensioniks raha koguda.

Peki sõnul on enne aprilli inimestel siiski veel võimalik liituda 100 eurose liitumistasuga. “Võimalus liituda veel viimaseid nädalaid odavamalt on loodetavasti paljudele hea põhjus otsus ära teha,” lausus ta.

Tuleva II samba pensionifondi saab valida igaüks ning selleks ei pea astuma Tuleva ühistu liikmeks. II samba pensionifondi vahetamine on tasuta ning seda saab teha oma internetipangas ning pensionikeskuse lehel.