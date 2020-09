Tulevane Baltikumi suurim börsifirma avaldas, millal ettevõte lisatakse Vilniuse ja Londoni börsi nimekirja

"Ignitis grupė on viimastel aastatel teinud läbi tõelise muundumise ning valmistab uhkust, et oleme kasvanud regiooni juhtivaks energeetikateenuste ettevõtteks, kelle elektritoodangust pärineb enamus taastuvatest allikatest. Ettevõtte tugevus tuleneb meie varade struktuurist, mis reguleeritud turust tulenevalt loovad väga läbipaistva pildi tulevastest tuludest," ütles ettevõtte tegevjuht ja juhatuse esimees Darius Maikštėnas.

Baltimaade suurim energiakontsern Ignitis Group kinnitas täna oma kavatsust jätkata aktsiate esmase avaliku pakkumisega (IPO). Enegiakontsern kavatseb taotleda oma aktsiate noteerimist Nasdaqi Vilniuse börsil koos aktsiate hoidmistunnistuste noteerimisega Londoni börsi põhiturul.

Käesoleval hetkel eeldab Ignitis Group, et ettevõte lisatakse Nasdaq Vilniuse börsi ja Londoni börsi nimekirja 2020. aasta oktoobris. Nagu juba eelnevalt on teavitatud, on aktsiate märkimisvõimalus avatud ka Leedu, Läti ja Eesti jaeinvestoritele.

"Meie ambitsioon on jätkata kasvamist ning kavandame saavutada aastaks 2023 taastuvenergeetika tootmisvõimsuse vahemikus 1,6-1,8 gigavati (GW) ning aastaks 2030 4GW. Meie selge kasvustrateegia ühendatuna laia jaotusvõrgu ning üha suurema valiku klientidele pakutavate lahenduste ja uuendustega - alates maailmas unikaalsest kogukondlikust päikesepargist kuni nutilahendustel tuginevate mõõteseadmete ja elektrisõidukite laadimisjaamadeni - positsioneerivad Ignitis Grupi suurepäraselt rahuldamaks kogu regioonis kasvavat nõudlust puhastest allikatest pärit energia järele," lisas Maikštėnas.

Ettevõte nõukogu esimehe Darius Daubarase sõnul on Ignitis Grupp on suhteliselt lühikese aja jooksul palju saavutanud ning valmistab uhkust näha ettevõtet kasvamas Leedu rahvuslikuks roheenergia eestvedajaks, kes järgib rahvusvahelisi parimaid praktikaid - alates keskkonnakaitsest kuni hea juhtimise tavade järgimiseni. "Grupi selge äristrateegia tugineb äritegevuse neljale põhisuunale ning olen väga lootusrikas eesootavate kasvuvõimaluste osas," lausus Daubaras.