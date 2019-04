Tulevane majandusminister Aas tõmbab Helme hoogu maha: mingeid aktsiisilangetusi ei tule

"Tegelikult on algusest peale kokku lepitud, et ühelt poolt tuleb maksurahu – et mingisuguseid maksutõuse, maksumuutusi ei tule – ja teiselt poolt, arvestades meie eelarvetasakaalu, siis ega ei ole seal ka mänguruumi ühegi maksu alandamisega," selgitas Aas Kuku raadiole antud intervjuus.

Majandusministri kandidaat tõdes, et meil on maksude suhtes nö sado-maso poliitika, mis väljendub selles, et kui majandus kasvab, siis tuleb kärpida, ja kui majandus langeb, siis tuleb jälle kärpima hakata. "Tegelikult on see päris keeruline. Kui me tahame Euroopa jõukamatele riikidele järele jõuda, siis sellise eelarvepoliitikaga on seda praktiliselt võimatu teha," märkis Aas.

Samas Ärilehele antud intervjuus lubas tulevane rahandusminister Martin Helme, et aktsiisilangetused nii alkoholi kui diislikütuse puhul on oluline uuel valitsusel ära teha.

"Aktsiisid ei ole mingi triviaalne teema, see on suur sümbolvõitlus! See retoorika, mis sinna juurde käis, oli paljudele väga solvav ja tervet mõistust eirav. Sada miljonit on väga oluline raha – kui riigil ei ole mõndasadat tuhandet, et haiglaid üleval hoida, siis... Läbirääkimiste laua taga ei saanud me paarikümne tuhande euroseid summasid sisse, et à la laulu- ja tantsupeo sihtasutust toetada, sest öeldakse, et raha ei ole. Aga 100 miljonit vedeleb maas," rääkis Helme.