Tulevane rahandusminister Martin Helme ajas 10 aastat tagasi pankrotistunud kohviku pidamisel segi enda ja ettevõtte rahakotid

Pankrotiavalduses välja toodud seletuse kohaselt oli Helmede ettevõtte maksejõuetuse põhjuseks asjaolu, et renditud ruume ei õnnestunud otstarbekalt ära kasutada, sest alumisel korrusel asuvate ruumide eest tuli renti maksta, kuid sissetulekut nende ruumide eest võlgnik ei saanud. Ülemise korruse rendiruumid osutusid liiga väikesteks, et teenida tulu kõikide kulude katmiseks.

Samuti hindasid omanikud äri alustamisel loodetavat käivet valesti. Kuna käive osutus loodetust väiksemaks, tekkis üürivõlg. Üürivõla tõttu lõpetas üürileandja üürisuhte. „Ruumide puudumisel puudub ettevõttel võimalus edasiseks äritegevuseks ning tulu saamiseks. Kuna puuduvad lisavahendid äritegevuse käivitamiseks mujal, on võlgniku maksejõuetus püsiv,” põhjendasid Helmed tekkinud olukorda.

Küll aga nägi olukorda oluliselt erinevalt ajutine pankrotihaldur, kellel esiti oli üldse raske saada kõike ettevõtte tegevusega seonduvaid dokumente. Kohtumääruses on kirjeldatud, et pankrotihalduri aruannete kohaselt esitas Martin Helme talle hulga arveid ning mõned lepingud, samas mitte raamatupidamisregistreid.

Seetõttu pidi pankrotihaldur kasutama Helmede ettevõtte varalise seisundi hindamisel vararegistrite ja muudelt asutustelt saadavaid andmeid ning nende endi selgitusi, samuti arvete läbitöötamisel saadud informatsiooni. Võlgnik ei esitanud pankrotihaldurile ka ülevaadet tema finantsseisundi, majandustulemuste ja rahavoogude kohta pankrotimenetluse algatamise päeva seisuga.

Ettevõtte kuludes oli palju väikesi, pigem eraisiku oste

Pankrotihalduri järeldus oli, et Helmede ettevõte maksejõuetuse põhjuseks olid liiga suured kulutused äritegevuse alustamisel ning valesti valitud tegevuskoht.

„Nimetatud järeldusele on ajutine pankrotihaldur jõudnud seetõttu, et 30.09.2007 seisuga koostatud kasumiaruandest nähtub, et 324 689-kroonise käibe juures on võlgniku tegevuskulud 565 524 krooni ja tekkinud kahjum 240 827 krooni. Seetõttu on kuu käive keskmiselt 54 000 krooni (päevakäive keskmiselt 1 800 krooni), kulu 94 000 krooni ja kahjum 40 000 krooni,” kirjeldab kohtumäärus.

Ühtlasi avaldas ajutine pankrotihaldur arvamust, et võlgniku esitatud arvete ja kviitungite põhjal on näha, et võlgnik on kandnud äriühingu kuludesse oste, mis ilmselt ei seostu võlgniku majandustegevusega või on esitatud teistele isikutele. „Samuti on kuludesse kantud hulgaliselt selvekauplustest tehtud väikeseid oste (enamasti toidukaubad), mis viitavad pigem eraisiku kui ettevõtte tarbimisele,” seisab kohtumääruses.

Ka märkis pankrotihaldur, et võlgniku esitatud Hansapanga (tänane Swedbank – toim) konto väljavõttest nähtus, et kliendid tegid kohvikus makseid muuhulgas nii maksekaartidega kui ka sularahas.

„Pangaarvele on sularahamakseid tehtud võlgniku poolt ebaregulaarselt (näiteks mais ja juunis üksnes ühel korral). Kuivõrd ajutisele pankrotihaldurile ei ole esitatud kassaordereid (s.h kassalinte), ei ole tal võimalik sularaha liikumist täpselt hinnata. Maksekaartidega tehtud maksete osas nähtuvad pangaväljavõttelt maksete summad, samas puuduvad andmed, millise teenuse/kauba eest maksti,” kirjeldab kohtumäärus.

Ka tuli pankrotihalduri järeldustest välja, et võlgniku seletuse kohaselt puudub võlgnikul põhivara, kogu vara soetati käibevarana. „Võlgniku kinnitusel pole kehtestatud raamatupidamise sisekorra-eeskirju, mistõttu ei ole selge, milliste kriteeriumide alusel eritati ettevõttes põhi- ja käibevara,” seisab kohtumääruses.

Vasturääkivusi oli selles asjas veelgi. Näiteks oli ajutisele pankrotihaldurile esitatud arvetest näha, et Helmede ettevõte oli ostnud korduvalt erinevaid lauanõusid, sh taldrikuid klaase jms, kuid vara nimekirjas nad neid ei esitanud. Ka erines tema hinnang võlakoormusest Helmede endi esitatust ca 10 000 krooni võrra, jäädes natuke üle 480 000 krooni.

Kohtumääruses olid ära märgitud ka Martin Helme hilisemad selgitused küsitavatele kuludele. Kuigi ajutine pankrotihaldur möönis, et selvekauplustest tehtud väiksemaid toidukaupade oste põhjendas võlgnik kohviku tegevuseks vajalike toiduainete soetamise vajadusega, jäi siiski talle arusaamatuks, miks toitlustusasutus ei soetanud toidukaupu nt hulgiladudest vmt, kus hinnad on enamasti soodsamad kui toidupoodides.

Sularahaga seotud dokumendid haldurini ei jõudnudki

„Võlgnik ei esitanud ajutisele haldurile tutvumiseks sularahakassaga seotud dokumente (kassaraamatut, ordereid, kassalinte), mistõttu ei ole võimalik saada ülevaadet sularaha laekumistest ja selle kulutamisest. Võlgniku sõnul kassalindid küll olid, kuid need on kadunud,” seisab kohtumääruse kirjelduses.

Ka märgib pankrotihaldur, et kuna toitlustusasutustes on sularahas arveldamine tavapärane, siis tõenäoliselt oli sularahas arveldamine tavapärane ka Helmede kohvikus. „Seetõttu on kassadokumentide puudumine oluline minetus, mille tõttu on võlgniku tegevusest võimalik ülevaadet saada ja tegevust kontrollida vaid osaliselt,” leidis ta.