Tulevased teise pensionisamba raha ise investeerima hakkajad saavad mänguliselt oskuseid omandada

Oktoobris korraldab LHV taas aktsiamängu – Börsihai. Mäng toimub harjumuspärases vormis ehk nelja nädala jooksul saavad osalejad virtuaalkontol aktsiatega kaubelda, eesmärgiga kasvatada enda portfelli väärtus teistest suuremaks.

Tasuta aktsiamängus on kõik investeerimishuvilised oodatud osalema. Tänavu on osavaima noore investori leidmiseks kuni 19-aastastele koolinoortele eraldi arvestus ning välja pandud ka vastavad boonusauhinnad. Osalema on oodatud ka firmade, koolide jt meeskonnad, et leida, kes on näiteks klassi parim rahakasvataja, või võrrelda, millises firmas töötavad kõige osavamad börsihaid. Meeskonda kuulumist saab märkida mänguportfelli avamisel.

LHV maaklertegevuse juhi Sander Pikkeli sõnul on Börsihai hea võimalus astuda aktsiaturgudel esimene samm neile, kes päris börsil kauplemist peavad enda jaoks veel liiga riskantseks. Lisaks sellele on aktsiamäng ka hea koht, kus oma investeerimisoskused proovile panna ja neid sõbra omadega võrrelda. „Börsihai toimub oktoobris, mis on varasemalt olnud üks põnevamaid kuid kauplemiseks. Eelmise aasta Börsihai osalejatel tuli hakkama saada mängu ajaloo ühel raskeimal perioodil, kui oktoobris sai alguse jõuludeni kestnud karuturg. S&P 500 indeks langes mängu ajal 5,38%.“