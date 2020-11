Tulevik on muutunud veelgi tumedamaks: Euroopa lennufirmad valmistuvad uueks löögiks

Kuigi suvel hakkas lennuliiklus teatud määral taastuma, sunnib Euroopas järjest süvenev koroonaviiruse teine laine lennufirmasid oma tulevikuprognoosides kahjumeid ümber hindama ja otsima täiendavat rahalist abi, kirjutab Financial Times.

Prantsuse-Hollandi lennufirma Air France-KLM andis reedel teada, et peatab kuuks ajaks lennud ning hoiatas, et ettevõtte kahjum süveneb pärast kolmanda kvartali 1,05-miljardilist tegevuskahjumit veelgi.

Ettevõtte kolmanda kvartali kogukahjum küündis 1,7 miljardi euroni, kuna ettevõttel tuleb süstida 565 miljonit kriisiga toimetulemiseks vajalikku restruktureerimisse. Nimelt plaanib ettevõte enne aasta lõppu koondada 9000 inimest. Ettevõtte kolmanda kvartali käive langes möödunud aasta sama ajaga võrreldes 67%.

2004. aastal Prantsuse lennufirma Air France’i ja Hollandi lennufirma KLMi ühinemise tulemusel moodustunud lennundusgrupp on seni palju kiita saanud, et suutis koroonaviiruse esimese laine järel uue tegevjuhi Ben Smithi juhtimisel kiiresti ettevõttes ümberkorraldusi teha. Küll aga on ettevõtte aktsiahind koroonakriisist tingitult juba 70% langenud.

Selleks, et tekkinud olukorras ellu jääda, on paljud lennufirmad läinud massiliste kärbete ning täiendava raha kaasamise teed.

British Airwaysi omanikfirma International Airlines Group (IAG) tegevjuht Luis Gallego märkis reedel, et kuigi hästi korraldatud testimisvõimekused lennujaamades aitavad uusi lennuliine avada, stimuleerida majandust ning võimaldada inimestel rohkem reisida, on ta veendunud, et reisijanumbrid ei taastu enne 2023. aastat.

„Me soovitame valitsustel tungivalt panna lennujaamades püsti lennueelsed testmisvõimekused ning võimaldada lennukordidore kõigile põhimarssruutidele,” märkis ta. Näiteks Air France-KLM näeb praegu vaeva, et saad kiirtestimine lahkuvatele lendudele paika nii Pariisis kui Amsterdamis.

British Airwaysi emafirma IAG esimese üheksa kuu tegevuskahjum oli 5,95 miljardit eurot. Lennundusgrupi kolmel põhiturul – Suurbritannias, Hispaanias ja Iirimaal – on juba kehtestatud koroonaviiruse teise laine kontrolli alla saamiseks uued rangemad piirangud. Väga tugevalt on pihta saanud ka üleatlandiline lennuliiklus.