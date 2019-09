Tuleviku kütuseturul kuulutatakse sõda diislikütusele

Äripäev RUS

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

Kuigi estlased on viimase 15 aastaga kinnistanud oma diisliusku, tekitab see peavalu riigile, kes on hädas Euroopa Liidu keskkonnapoliitika eesmärkidega ning tänavusel kütuseturu aastakonverentsil selgus, et ministeeriumites plaanitakse põhimõttelisi maksu- ja turureeglite muudatusi, kirjutab Äripäev.