Tulika Takso juht Bolti abilaenu küsimisest: kui see oleks 1. aprillil olnud, pidanuksin uudist aprillinaljaks

„Kui see oleks 1. aprillil olnud, siis oleksin võtnud seda kui aprillinalja. Räägime Eesti rikaste tabeli esikümnesse kuuluvatest inimestest. Ja kui Eesti riik ei aita 50 miljoniga kukub kogu äri kokku? See tõi paralleeli aprillinaljaga," rääkis Saar.

Kolmapäeval selgus, et Eesti tuntud ükssarvik ehk miljard eurot väärt Bolt on koroonakriisi tõttu hätta sattunud. Nende põhiäri käive on kukkunud 85 protsenti ning Eestilt soovitakse 50 miljonit eurot laenu. Kredexi meetme alla nad aga nii suure rahavajadusega ei mahu.

Saar juhtis tähelepanu, et Bolt ei ole varasemates avaldustes soovinud nimetada end transpordifirmaks, kuid nüüd nad justkui sellele viitavad. Ta jätkas, et kui varasemalt tõstatati küsimusi, kas Bolti juhid on ajutised taksosõitjad või teevad seda põhitööna, siis see küsimus sai vastuse kui ettevõte hakkas autosid brändima. „Siin pole kahtlust, et tegu on alalise taksonduse transporditeenusega ja meile traditsioonilistele taksomeestele tõsise konkurendiga. Sel hetkel olid jätkuvalt avaldused, et on jagamisplatvorm ja viidati Euroopa Liidu mõningatele direktiividele, mis reguleerivad jagamismajandust," märkis ta.

Saare jaoks tekitas küsimusi see, mille jaoks Bolt 50 miljoni euro suurust laenu vajab. „Olles ise transpordiga pikki aastaid seotud ja mitte ainult hoomates, vaid teades, millised sisendkulud on ja kui kiiresti on neid kriisi oludes võimalik maha tõmmata, siis selles osas on utoopiline see, kuhu kulub 15 miljonit kuus, kui sul ei ole märkimisväärseid tööjõukulusid ehk transpordi osutajaid. Midagi ei klapi," ütles Saar.

Tulika Takso juhi sõnul tekib küsimus, kas Eesti riik peab toetama hoopis IT valdkonnas tegelevaid inimesi või peab toetama Bolti laienemist ning arenemist väljaspool Eestit.

Saar tõi välja, et ka Tulika Takso käive on kukkunud umbes samas mahus nagu Boltil ehk 80-85 protsenti. Ta avaldas lootust, et paari kuu pärast taastub normaalne elu ja ka taksondus.

Saar pole ainus, kes Bolti kritiseeris. Täna ütles ka riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) et Bolt peaks kõigepealt peeglisse vaatama ja küsima endalt, kas ta on olnud aus ja seaduskuulekas maksumaksja.