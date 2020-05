Tulika taksodesse jäävad vaheseinad vähemalt sügiseni

Koroonakriisist räsitud taksoturg on Tulika juhatuse liikme Anne Rebase sõnul elavnemas, kuid täielikust taastumisest on veel vara rääkida. Maksimaalse turvalisuse tagamiseks jätkab Tulika ka pärast eriolukorra lõppu seniste ohutusmeetmetega. Kui alguses pandi vaheseinad 50 autosse, siis nüüd on neid juba 130.

Rebase sõnul ei eemalda Tulika Takso autodesse paigaldatud plastikust vaheseinu ka nüüd, kui Vabariigi Valitsuse otsusega on eriolukord lõppenud. “Eriolukorra alguses paigaldasime spetsiaalsed vaheseinad 50 taksosse ja sellest piisas toonase nõudluse katmiseks. Tänaseks on tänavatel tagasi juba 130 Tulika ja Tulika Premium taksot, sealhulgas ka 4 invataksot, ning kõik nad on varustatud vaheseinte ja desoainega. Kuna teame, et viirus levib peamiselt õhu kaudu, on plastikust vahesein esimese ja teise istmerea vahel jätkuvalt efektiivne lahendus, kuidas viirusest tulenevaid riske maandada,” lisas ta.

Rebase sõnul sõidetakse taksodega tõepoolest viimastel nädalatel rohkem, kuid see ei anna taksofirmale põhjust kergendunult hingata. “Võrreldes kriisi kõrgaja autopargiga on praegu aktiivselt kasutuses kolm korda rohkem taksosid, kuid selleks, et stabiilne olukord püsiks ja inimesed julgeksid veelgi enam taksoga sõita, peame meie omalt poolt tegema kõik, et võimalikke viirusest tulenevaid riske maandada. Ära ei tohiks unustada ka välisturiste, keda hetkel hetkel klientide seas veel pole, kuid kes loodetavasti lisanduvad viiruse taandumisel,” ütles Rebane.

Juhul kui lähikuudel ei toimu viiruse leviku kasvu ja olukord stabiliseerub veelgi, jäävad vaheseinad Tulika taksodesse käesoleva aasta sügiseni. Sellest hoolimata jätkab taksofirma praegu vaheseinte paigaldamist kõikidesse autodesse, mis asuvad kliente teenindama. Kui taksoteenuse nõudlus kasvab ka edaspidi stabiilses tempos, siis on Tulika taksopargis Rebase hinnangul sügiseks ca 250 vaheseintega sõidukit. Tulika juhatuse liige avaldas siiski lootust, et vaheseinad jäävad ajutiseks meetmeks, mida kunagi hiljem mäletatakse kui praktilist terviseohutuse tagamise lahendust.