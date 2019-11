Tuludeklaratsiooni tekib võimalus kohe oma raha ära kinkida

„Meil on suurepäraseid asju toimumas, mis ei ole ainult usulistele ühendustele positiivne, vaid ka kõikidele teistele. Näiteks minule endale üllatuseks laekus MTÜ-dele maksuametilt kiri, kus öeldi, et palun andke oma andmed, sest järgmisel aastal on tuludeklaratsiooni käigus inimestel võimalus oma enammakstud tulumaks annetada ühele või mitmele nendest. Oleme aastaid rääkinud, et võiks nii olla. Ja äkki klõpsti (nipsutab sõrmi), andke nüüd oma andmed. Suurepärane ju," hõiskas Viilma intervjuus

Maksu- ja tolliameti kommunikatsioonijuht Gea Otsa kinnitas, et selline uuendus tõesti tuleb.

„Edaspidi saavad elektroonse tuludeklaratsiooni esitajad tulumaksu tagastamisel soovi korral kanda oma maksusumma kohe annetusena mittetulundusühingu, sihtasutuse või usulise ühenduse pangakontole. Annetusi saab teha kõikidele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kuulujatele," selgitab Otsa.

Välja hakkab see nägema nii, et praegustele võimalustele, kus tagastamisele kuuluva tulumaksu saab lasta kanda oma pangakontole või jätta maksu- ja tolliameti ettemaksukontole, lisandub annetamise valik.

Nimekirja tulumaksusoodustusega ühingutest leiad siit.

