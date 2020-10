Tulus teenimisvõimalus: Trumpi Washingtoni hotell on valimisõhtuks täielikult välja müüdud

Trumpi kampaaniameeskonna pidu toimub valimisõhtul Trump International Hotelis, kirjutab CNBC. Hotelli veebilehe andmeil on kõik hotelli 263 toast selleks õhtuks välja müüdud. Seda kinnitas reede hommikul CNBC-le ka hotelli administraator.

Kuigi administraator ei osanud öelda, mis hinnaga toad on välja müüdud, vihjavad valimisõhtule eelneva ja sellele järgneva päeva ööbimishinnad võimalikele summadele, mis Trumpi kampaaniameeskond hotelli kasutamise eest valimisõhtul välja käib.

Reede ja laupäeva õhtul maksavad standardtoad üle 1000 dollari öö, samas kui kõige kallim sviit jääb natuke alla 2000 dollari. Vahetult pärast valimispäeva – milleks on teisipäev, 3. november –, tuleb 4. novembrist maksta standardtoa eest vaid 635 dollarit öö eest.

Küll aga ei ole veel kindel, kas ka president Trump ise võtab hotellis toimuvast valimisepeost osa. Reedel ütles ta, et pole otsustanud, kus ta valimisõhtu veedab. Ta vihjas, et võib olla kogu õhtu ka Valges Majas. Sellele vaatamata on Trumpi kampaaniameeskond juba veennud annetajaid tasuma valimisõhtu pidustuste eest talle kuuluvas hotellis.

Kriitikud on juba hakanud arutlema selle üle, kuidas suudab hotell tagada peo toimumise koroonapandeemia tingimustes ning arvestades Washingtonis kehtestatud piiranguid avalikele üritustele. Ei Trumpi kampaaniameeskond, vabariiklik partei ega ka Trump Organization – mida juhivad hetkel Trumpi vanemad pojad –, ei vastanud CNBC-i kommentaaripalvele.

Kuigi veel on ebaselge, millise summa panustab Trumpi kampaaniameeskond ise valimisõhtu pidustustesse presidendi Washingtoni hotellis, on teada, et presidenti toetavad poliitilised organisatsioonid ja toetajad on juba andnud kena panuse Trumpi hotelliketi ülal pidamisse viimastel kuudel.

Augusti keskpaigast oktoobri alguseni on Trumpi kampaaniameeskond kulutanud 210 000 dollarit majutusele erinevates Trumpile kuuluvates hotellides. Sõltumatu mõttekoja Center for Repsonsive Politics andmetel on Trump suutnud vabariiklaste ürituste pealt, mis on peetud talle kuuluvates hotellides, teenida 2016. aastast alates üle 17 miljoni dollari.