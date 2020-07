Tunamullu teise ilma läinud Aegna aktivisti unistus sai tuult tiibadesse

Tunamullu lahkus pika haiguse tagajärjel ja ainult 43-aastasena reklaamifirma Imagine asutaja ja juht Margo Kütt. Ta oli aastaid olnud üks häälekaim Aegna aktivist ning soovinud ühendada saarel tegutsevaid maaomanikke ja ettevõtjaid. Plaan ei tahtnud aga kuidagi õnnestuda. 2017. aastal müüs Kütt ühe krundi maha ning vaid mõni päev enne tema siit ilmast lahkumist jõustus endise riigiaktsiaseltsi Leek puhkemaja müügitehing.

Aegna saar on põnev paik. Vahepeal on siin püsivalt elanud sadu inimesi, siis jälle valitsenud peaaegu täielik tühjus. Vanemad inimesed mäletavad nõukogude aega, kui saarel asusid toonaste suurettevõtete suvilad, meenutatakse ka rohkearvulist piirivalvurite kogukonda. Kui veel mõni aasta tagasi elas Aegna nagu varjusurmas, siis viimastel aastatel on pildile tulnud uued majaomanikud.

Aegna sadama lähedal endises Leegi majas on hiljuti valmis saanud luksuslik majutusasutus Admiralimaja. Saar vajas juba aastaid kohta, kus turismirühmad ja ööbijad saaksid korralikku toitlustust. Aegna saarele väga lähedalt mööduvad suured reisilaevad. Nende tekitatud lained, n-ö Tallinki lained, räsivad väikest kaid, mille kaudu saarele pääseb Paatidega sõidetakse otse randa, aga kallimate alustega pole kuhugi tulla.