Tunneliehitaja Vesterbacka: Eesti välisluureraport ei anna eriti professionaalset või usutavat pilti selle kirjutajatest

Julgeolekueksperdid hindasid Välisluureameti raportis, et Hiina strateegia on hankida välismaal poliitilist võimu ja mõjutamisvõimalusi, osaledes infrastruktuuri- ja transpordiprojektides. Selliseid hinnanguid on antud ka teistes lääneriikides, vahendab Lännen Media.

Vesterbacka nimetas Eesti raportis antud hinnanguid Hiina mõjutamispüüdluste koha „üldise taseme spekulatsioonideks, mis on nõrgalt põhjendatud”.

„Ei tohi muidugi olla naiivne ja sinisilmne, loomulikult tahavad kõik maailma suurriigid mõjuvõimu. Üksikute projektide puhul tuleb siiski küsida, millist mõjuvõimu sellega saab,” ütles Vesterbacka.

Olulisim on Vesterbacka sõnul see, et tunneliprojekt on korraldatud nii, et enamusosalus ja otsustusõigus jäävad kogu protsessi ajaks Soome. Vesterbacka sõnul on teisejärguline, kust tuleb ülejäänud finantseering.

„Ka Hiina finantseerijad ja tegutsejad mõistavad seda hästi, et enamusosalus jääb Soome,” ütles Vesterbacka.

Vesterbacka juhtis tähelepanu ka sellele, et Touchstone’i 15 miljardi suurusest finantseeringust vaid 30% on otseinvesteering ja ülejäänud laen, mis ei mõjuta tunneliettevõtte omandisuhet.

„Tahan ka juhtida tähelepanu sellele, et oleme kogu aeg rääkinud, avalikult, et Touchstone’i taustal on mitmeid Hiina riigi omanduses olevaid firmasid,” lausus Vesterbacka.