Tunnelimees Vesterbacka: Eesti valitsus peab end kokku võtma

„Meil on olnud tagasilööke poliitilise poole pealt, aga nagu te teate – need valitsused tulevad ja lähevad,” märkis Vesterbacka. Tema sõnu saatis 300 inimese naer. Sellega soomlane ei piirdunud, kriitikanoole saatis ta ka konkreetselt Eesti valitsuse suunal teele, kui rääkis sellest, kuidas plaan on 24. detsembist 2024 rongid Tallinna ja Helsingi vahelises tunnelis sõitma panna.

„Muidugi, meil on vaja, et Eesti valitsus võtaks end kokku ja langetaks ära poliitilise otsuse, et tegu on nende jaoks olulise projektiga,” lausus Vesterbacka. Ta märkis, et valitsused on kohtumistel alati väga üllatunud olnud, kui kuulevad, kui kaugele nad on kolme aastaga projekti arendamisel jõudnud. „Mida te ootasite, et me lihtsalt istume ja ootame?” tahtis Vesterbacka teada.

Ka rääkis ta, kuidas projekti meeskond oon tänaseks juba Soomes keskkonnamõjude hindamise faasi jõudnud ning selle aruanne peaks valmima aasta lõpuks. „Tegu on väga olulise projektiga nii Eesti kui Soome, aga ka Euroopa jaoks. Ülejäänud Euroopa peaks tegema rohkem selliseid projekte nagu meie teeme siin piirkonnas – me peame näitama eeskuju,” lisas tunneliprojekti eestvedaja.

Ka toonitas soomlane, et projekti rahastus on tänaseks juba suuremalt jaolt tagatud. Ühelt poolt rahastaks seda Londonis tegutsev fond, mille investorid on Hiina riigifirmad, Türgi ja Araabia Ühendemiraatide ettevõtted. Ühtlasi tuleks osa rahastusest Põhjamaade pensionifondidest ning projekti on lubanud toetada ka Hiina riiklik raudteefirma CRC (China Railway), mille näol on tegu maailma suurima ehitusfirmaga.

„Jah, nad ütlevad, et see on väga ambitsioonikas projekt, aga samas on CRC ehitanud 18 000 kilomeetri ulatuses tunneleid ainuüksi Hiinas – mis see 100 kilomeetrit veel lisaks ära ei ole?” muigas Vesterbacka. Tema sõnu saatis taas auditooriumi heatahtlik naer.

Ka rõhutas soomlane, et Hiina investoreid ei maksa karta, kuna nad on projektist huvitatud ennekõike seetõttu, et sel on väga äriplaan. „See ei ole mingi Hiina kommunistliku partei vandenõu. Ja kui see on Hiina kommunistliku partei vandenõu, siis mina ei tea sellest mitte midagi ning kui ma peaks sellest teadlikuks saama, siis ma ütlen seda teile,” lausus Vesterbacka.

„Ma kuulen iga päev inimesi ütlemas, et ma olen hulluks läinud selle tunneliprojektiga,” märkis soomlane, tuues võrdluseks, et kunagi öeldi talle ka, et Angry Birdsi mängu 100 miljonit allalaadimist on liiga ambitsioonikas eesmärk nagu ka Slushi käivitamine.

Üleilmselt kiiresti populaarseks saanud mängu allalaadimiste arv küündib täna Vesterbacka kinnitusel viie miljardini ja Slushist on saanud üks maailma edukamaid tehnoloogiaüritusi.