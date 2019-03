Tuntud ärimeeste asutatud MTÜ lubab Maarjamäele planeeritava kinnisvaraarenduse vastu võidelda kuni kohtuni välja

MTÜ kõneisikuks on aga hoopis üks kohalikest elanikest, rahvusarhiivi töötaja Koit Saarevet. Ta kinnitab, et Veskimägi ja Alamäe ei ole MTÜ-s lihtsalt mõjukate inimestena "turundusnäod", vaid ülitoimekad inimesed, kellel ongi kombeks probleemi nähes käised üles keerata ja ise tegutsema asuda. "Suhtleme nendega tihedalt ka pisemate kodukanditeemade puhul, ei ole ainult detailplaneeringute üle vaidlemine. Lisaks on reaalsus, et selle kandi kinnisvaraomanikest enamik on mingit pidi avalikkusele tuntud, seega mittetuntud juhatuse moodustamiseks tuleks eraldi vaeva näha," rääkis Saarevet.

Milles siis seisneb kohalike probleem?

Saarevet selgitab, et algselt oli Anatoli Kanajevi ettevõtte Kantauro suure arendusprojekti asemele planeeritud 6-7 ühepereelamut. "Nüüd aga tahakse ehitada 400-kohaline spaahotell ja ligi tuhat korterit. Seega muutub oluliselt piirkonna ilme, olemus, inimeste arv, müratase, õhusaaste tase jne. Menetletavad seitse planeeringut muudavad Maarjamäe väga erinevaks sellest, mida meil oma investeeringuid kaaludes oli võimalik ette näha."

Saarevet näeb, kuidas piirkonda ootavad ees täispargitud kõnniteed ja veelgi suuremad liiklusummikud. "Kavandatavad 7 planeeringut tekitavad juurde u 2000 autot, mis on oluline lisamaht Pirita teele, aga veel tähtsam on küsimus, kuidas need autod Pirita tee liiklusvoogu sisenevad. Meile tundub see ebareaalne. Eriti arvestades Pirita tee koormuskasvu, mis tuleneb Viimsist, Piritalt ja TOPi planeeringutest ning Narva mnt koormuskasvu, mis tuleneb Lasnamäe veeru detailplaneeringutest, sh kavandatavast suurhaiglast."