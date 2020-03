Tuntud e-pood jäi võlgu ligi pool miljonit eurot

"Vastavalt ajutise halduri poolt väljaselgitatud andmetele on võlgnikul kohustusi rohkem kui 454 000 eurot. Varasid on umbes 2500 euro väärtuses. Seega on võlgniku kohustuste maht umbes 181 korda suurem kui on varasid," selgub võlausaldajatele saadetud kirjast.

Seetõttu nenditakse, et vastavalt väljaselgitatud andmetele ei esine selgeid võimalusi tagasivõitmise ja tagasinõudmise nõuete esitamiseks.

Loe pikemalt Äripäevast.