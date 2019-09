Tuntud Eesti käsitööõlle valmistaja sai Suurbritannia suurimast õllekastiklubist hiigeltellimuse

Õllenaudi juhatuse liikme Urmas Rootsu sõnul on tellimus sedavõrd erakordne, et praeguse tootmismahu juures suudetakse see napilt ära täita.

“Selline rekordtellimus on meile ja tegelikult ka kogu Eesti käsitööjookide maastikule loomulikult suureks komplimendiks. Beer52 tellimus oleks suuremgi olnud, kuid meie praeguse tootmisvõimekuse juures ei oleks me suuremat kogust soovitud ajaks valmis jõudnud pruulida. Peale hetkel ehitatava uue pruulikoja valmimist meil selliseid probleeme õnneks enam ei ole,” usub Roots.

Eestlastele suurtellimuse esitanud Ühendkuningriigi populaarse õllekastiklubi Beer52 põhimõte seisneb selles, et klubi liikmetel on võimalik endale kindla kuumakse eest igal kuul koju uute käsitööõlledega kast tellida, millele lisanduvad õlleajakiri, jookidega sobivad suupisted ja muud meened. Seejärel saavad tellijad anda jookidele hinnanguid, mis aitab omakorda jooke pingeritta seada.

“Igakuine tellimus ja huvi ka rahvusvaheliste jookide vastu on motiveerinud klubi korraldajaid otsima põnevaid sorte kõikjalt maailmast. Nii on liikmetel võimalik saada osa erinevate riikide joogikultuuridest oma kodust väljumata. Ning kuna tegemist on maailma suurima taolise klubiga, on ka tellitavad joogikogused meeletult suured,” selgitas Roots.

Saadud suurtellimust asuti valmistama augustis ning kogu tellimus saab tarnitud Ühendkuningriikidesse oktoobris. Lisaks Õllenaudile on Eesti Väikepruulijate Liidu liikmete seast juba varasemalt saanud Beer52-lt tellimusi ka käsitööõlle pruulikojad Põhjala, Tanker ja Sori.