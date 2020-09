Tuntud hotellipidaja jõudis pankrotini

Pankrotihalduriks nimetati Martin Krupp ning esimene võlausaldajate koosolek toimub 30. septembril.

Palace hotelli haldamise võttis suvel üle augustis loodud ettevõte HMP Hotellid OÜ ehk Palace'it varem juhtinud Ain Käpa ja Kaido Ojaperve firma Hospitality Management Partners (80% osalus) ja hoone omanikfirma EfTEN SPV11 OÜ (20% osalus). Viimane kuulub pooles ulatuses EfTEN Kinnisvarafondile, pooles ulatuses Vello Kunmani firmale Esraven.

Juunis rääkis Ain Käpp Ärilehele, et olukord muutus kriisi alguses keerukaks, eriti seetõttu, et keegi ei teadnud, kaua see kestab. Kriisi alguses oldi küll Käpa hinnangul mõistlikult kapitaliseeritud ettevõte, aga see raha sulas suurte kulude tõttu kähku.