Tuntud ingelinvestorid süstivad Eesti idufirmadesse 750 000 eurot

Superangeli investorite eesmärk on anda tõuge iduettevõtete arengule ning viia need võimalikult kiiresti olulise väärtuse kasvuni ja aidata kaasata järgmine rahastamisvoor. Fondi investorid on olnud selliste Eesti edulugude alguse juures nagu Bolt, Veriff, Fortumo, GrabCAD, PlanetOS, Monese, TransferWise, Scoro ja Pipedrive. Kokku plaanib Superangeli esimene fond investeerida 40 varajase faasi tehnoloogiaettevõttesse.

Base Camp häkatonile on oodatud osalema ka ettevõtlikud spetsialistid, kes sooviksid kas 48 tunniks või pikemaks koostööks liituda mõne idufirmaga. Oodatud on näiteks insenerid, andmeteadlased, disainerid, sotsiaalmeedia ja turunduse professionaalid. Base Camp häkatoni korraldamises lööb kaasa Garage48 ning Superangeli Alpine House kiirendiprogrammi aitab ellu viia Startup Estonia.

Base Camp toimub neljandat korda ning selle vilistlaste hulka kuuluvad Lumebot, Kingdom Technologies, Montonio, Remato, Snackable ja paljud teised Eesti tehnoloogiavaldkonna iduettevõtted. Kandideerimine märtsis toimuvale Base Camp häkatonile on avatud kuni 20. veebruarini.

Superangel on Eesti investeerimisettevõte, mille varase faasi investeerimisfond Superangel One investeerib varase staadiumi tehnoloogiaettevõtetesse. Fondi on tänaseks kaasatud 16 miljonit eurot, millest 4,2 miljonit eurot on nurgakiviinvestorina paigutanud KredExi tütarettevõte ja riikliku riskikapitalifondi valitseja SmartCap.