Tuntud mängumaa koroonaviiruse ees hirmu ei tunne ja iga-aastast üritust ära ei jäta

Eriolukorrast tingituna on Jõulumaa korralduses viidud sel aastal sisse kolm olulist muudatust. Kogu neli tundi kestev programm viiakse läbi õues, majade, kohvikute ja kaupluste sissepääsude juurde on paigutatud vahendid käte desinfitseerimiseks ning kõigist Lottemaa müügipunktidest saavad külastajad, kellel maski käepärast ei ole, selle endale soetada.

Lottemaa turundusjuhi Kaire Lergi sõnul on praegu igasuguste avalike ürituste jaoks keeruline aeg. “Lotte ja tema sõbrad on aga paljude Eesti laste südameis, mistõttu ei tahtnud me Jõulumaa toimumist raskendatud oludest hoolimata ära jätta. Niisiis oleme me sel aastal pannud üritust korraldades rõhku võimalikult turvalise ja praeguste terviseohutuse nõuetega kooskõlastatud keskkonna loomisele. Tänu sellele saavad lapsevanemad tulla koos lastega jõulurõõme nautima, ilma et peaksid viiruse pärast muretsema,” selgitas Lerg.

Tema sõnul saavad Jõulumaal nii noored kui vanad koos kogu perele tuttavate Lottemaa elanikega laulda, tantsida, sporti teha ja seigelda. Lisaks saab kuulata jõulukontserti ning tänavu on Jõulumaa programmis ka kolm uut humoorikat ja õpetlikku etendust: jõuluetendus “Lumememm ja jõuluvana”, doktor Ave etendus “Ave ja haigusmehike” ning Klausi etendus “Klaus ja raudpart”. Einestamiseks on avatud Lottemaa kohvik ja Anna pannkoogikohvik ning Arturi poest saavad külastajad osta kaasa meeleolukaid kingitusi ja meeneid.

Pered on Häädemeeste vallas asuvale Lottemaa Jõulumaale oodatud kõigil järgnevatel detsembrikuu nädalavahetustel. Seejuures paneb korraldusmeeskond huvilistele südamele, et Jõulumaale tulijad peseksid ja desinfitseeriksid regulaarselt oma käsi ning järgiksid kõigis siseruumides 2+2 nõuet ja kannaksid maski. End tõbisena tundvatel inimestel palutakse aga koju jääda.