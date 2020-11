Tuntud muusiku megatehing viis temalt õigused oma loomingule

COVID-19 aeg tähendab, et kontsertidelt teenitav tulu on muusikute jaoks kokku kuivanud. Küll aga on aina vilkam teistsugune äri - loomingu õiguste müük. Variety annab teada, et DJ, produtsent ja laulja Calvin Harris tegi just megatehingu ning müüs kogu oma laulude kataloogi maha Vine Alternative Investmentsile.