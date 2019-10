Tuntud Prantsuse miljardär kritiseeris Greta Thunbergi: tema sõnad mõjuvad kõigile teistele noortele laastavalt

Terve rea Prantsuse luksusbrände enda alla koondava LVMH omanik ja juht Bernard Arnault lasi 16-aastase Rootsi tüdruku suunal möödunud nädalal lendu mitmeid kriitilisi sõnu, kui osales oma ettevõtte keskkonnateemalise pressiüritusel Pariisis, kirjutab Bloomberg.

„Ta on väga hoogne noor tütarlaps, kuid on omandanud täiesti katastroofilise maailmavaate,” rääkis Arnault. „Minu hinnangul mõjuvad tema sõnad kõigile teistele noortele laastavalt,” lisas Prantsuse esirikkur.

70-aastase Arnault sõnavõtt oli reaktsioonina 16-aastase Thunbergi kõnele, kus ta noomis ÜRO kliimatippkohtumisel maailma riigijuhte, et need pole midagi ette võtnud kliimamuutuste vastu võitlemiseks.

“Inimesed kannatavad, inimesed surevad ja meie ökosüsteemid varisevad. Me oleme massilise väljasuremise äärel, kuid räägite rahast ja muinasjuttudest igavesest majanduskasvust. Kuidas te julgete?” heitis Thunberg poliitikutele ette.

Arnault sõnul on just viimaste aastakümnete majanduskasv olnud see, mis on väga suure hulga inimesi aidanud välja vaesusest ja parandanud nende tervislikku seisundit üleilmselt. „Kui me ei taha taandareneda, siis on meil jätkuvalt vaja majanduskasvu,” rääkis ta.

Prantsuse miljardär märkis, et Thunbergi kliimakampaania asemel eelistab ta pigem noorema põlvkonna ettevõtjate reaalseid samme kliimamuutuste vastu võitlemisel, kui nad oma tegevuses pööravad tähelepanu ka keskkonnaaspektidele.