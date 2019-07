Tuntud vutiäss teenib ühe Instagrami postituse pealt ligi miljon dollarit

Jalgpallitäht Cristiano Ronaldo juhib Instagramis kõige paremini tasustatud sportlaste selleaastast edetabelit, kui selgus, et ta küsib iga reklaampostituse eest ligi miljon dollarit, kirjutab CNBC.

Ronaldo koduklubiks on praegu Itaalia Juventus. Samas on jalgpalluri isiklikul kontol oluliselt rohkem jälgijaid kui tema koduklubil. Viis korda FIFA parimaks meesjalgpalluriks tunnistatud Ronaldol on 177 miljonit fänni, samal ajal kui klubikontol on „vaid” 29,5 miljonit jälgijat.

Instagramis kõige paremini tasustatud sportlaste edetabelis järgneb Ronaldole Brasiilia jalgpallur Neymar Jr, kes küsib reklaampostituste eest 722 000 dollarit. Kolmandal kohal on Lionel Messi, kellel on küll 2 miljonit kasutajat rohkem kui Neymaril, kuid kes saab ühe Instagrami sponsorpostituse pealt 74 000 dollarit vähem.

Kuldse kolmiku järel on sissetuleku kukkumine suur. Neljandalt kohalt leiab Briti vutiässa David Beckhami, kes kuus aastat tagasi lõpetas karjääri. Endine Manchester Unitedi mängija teenib oma 57 miljonile jälgijale reklaampostitust tehes selle pealt 357 000 dollarit. Viiendalt kohalt leiab lõpuks ühe teist spordiala harrastava sportlase, Ameerika korvpalluri James Le Broni, kes küsib sponsorpostituse eest keskkonnas 272 000 dollarit.

Ainus Instagrami kõige paremini tasustatud sportlaste esikümnesse jõudnud sportlane, kes ei mängi kas jalgpalli või korvpalli, on India kriketimängija Virat Kholi, kes teenib ühe reklaampostituse pealt 200 000 dollarit. Tal on selles keskkonnas 36 miljonit jälgijat.