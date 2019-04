Türannosauruse fossiil pandi ligi kolme miljoni dollari eest müüki, teadlased on pahased

Umbes viiemeetrise fossiili omanik Alan Detrich ütles, et rikkale kollektsionäärile müümine ei tähenda, et saurust ei saaks uurida, kirjutab New York Times.

„Miljardäride poole on keeruline pöörduda," sõnas Dietrich. „Selle Ebaysse panek on üks võimalus."

Tema otsus aga on pannud teadlasi küsima, miks laenas mees fossiili kaks aastat tagasi Kansase bioloogilise mitmekesisuse instituudile ja ajaloomuuseumile. Teadlaste hinnangul oli see osa Dietrichi strateegiast, et see maha müüa.

„Dietrich üritab lõigata kasu muusemi pealt ja kasutas ära väljapanekut ning teadlastelt saadud tähelepanu turustamiseks," teatas paleontoloogia ühendus.

Noore dinosauruse fossiil on müügis 2,95 miljoni dollari eest. Müüja ütles, et oli üritanud seda mõnele muuseumile müüa, kuid edutult.