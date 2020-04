Turg, mis kriisi ei tunne – ülevaade Eesti sooduskoodide sektorist

Kes ei tahaks kõiki oma tooteid ja teenuseid allahindlusega saada? Sellegipoolest eelistab suur hulk inimesi kõige eest täishinda maksta, isegi ajal, kui sooduskoodide kasutamine Eestis aina suuremat hoogu kogub.

Platvormi promocodex.com andmetel on Venemaa, Ukraina, Läti, Leedu ja Eesti sooduskupongide kasutamises piirkonna turuliidrid. Väga suur hulk inimesi on viimasel ajal proovinud vähemalt korra kas ostmisel või reisi broneerimisel mõnd sooduskupongi kasutada. Lõviosa kasutajaskonnast moodustab noorem generatsioon, kellel püsivad kindlalt kannul kuni 34-aastased tarbijad ja see trend näitab püsimajäämise märke.

E-poodide statistika osutab, et naised kasutavad sooduskoode ja kuponge meestega võrreldes sagedamini.

Turuseis ennustab kasvutrendi jätkumist ka aastal 2021 ja promocodex.com-i asutajate sõnul näib e-kaubanduse tulevik helge. Ligipääs uuele tehnoloogiale, oskus seda kasutada ja kasutajasõbralikkus toovad lõpptarbija sooduskoodidele lähemale.

Just sel põhjusel loodi 2019. aastal promocodex.com. Mõlemad asutajad nägid Ida-Euroopa turul potentsiaali ja vaakumit, mille täitsid seni vaid pettusemaigulised veebilehed, kus leidus üksnes kasutuskõlbmatuid sooduskoode, mille tulemusena olid inimesed kaotanud igasuguse usalduse sooduskoodide ning kupongide vastu.

Promocodex.com-i peakontor asub Rumeenias Timișoara linnas ja tegemist on noore start-up-ettevõttega, mis kasvab kiiresti ning tegutseb juba 15 riigis, sealhulgas Eestis. Koduleht on saadaval ka eestikeelsena.

Kuid mis on sooduskoodid? Ja mille poolest on need kasulikud just e-poodides?

Sooduskoodid on oma olemuselt tähtede ja numbrite read, näiteks „PROMOKOD10”, mis tuleb sisestada enne maksmist vastavasse lahtrisse, saades nii soodustust või muud boonust. See võib olla näiteks tasuta tarne, fikseeritud allahindluse protsent kas toote või ostukorvi pealt, kingitus vmt. Uuringud näitavad, et sooduskoodi omanikud sooritavad kuus korda suurema tõenäosusega oma ostu kui ostlejad, kellel neid ei ole.

Promocodexi lehel on üle 2000 e-poe 20 erinevast Euroopa riigist ning nad kõik saadavad oma hooajaliste allahindluste ja pakkumiste sooduskoode, mida kasutajad soovi korral kasutada võivad. Muu hulgas on võimalik sooduskoode saada isegi Amazonist, Aliexpressist ja eBayst, mis on teadagi ühed suurimad e-kaubanduse platvormid. On võimatu unustada näiteks musta reedet, kus miljonid inimesed suunduvad e-poodidesse allahindluste jahile.

Sooduskoodide leidmise ja kasutamise huvi on praegu kasvutrendis ja saab ka tulevikus ainult kasvada, mistõttu promocodex.com on kuulutanud välja mitu uut ja põnevat üllatust, jäädes alatiseks oma missioonile truuks ning kasvatades tipptasemel meeskonda, kes hoiab platvormi toimivana ja tagab uusimate sooduskoodide saadavaloleku.

Veebilehe kasutajagarantii on „mida iganes soovid, vähema eest”. See tähendab, et kasutajad saavad oma soovitud tooteid ja teenuseid vähema raha eest. Kuid sellega asi ei piirdu! Lisaks praegu kodulehel olemasolevatele Promocodexi tööriistadele, nagu promokoodid ja rahvusvaheliste e-poodide lingid, on saadaval ka ametlik äpp, mis kuvab sooduskoode kohe, kui need veebilehel avaldatakse.