Turg ootab hinge kinni pidades OPECi otsust: kõik mis jääb alla miljoni barreli suurust kärbet, kukutab nafta hinda järsult

Teiseks hinnatõusu põhjuseks oli asjaolu, et USA nafta laovarud olid oodatust väiksemad, mis leevendasid veidi ületootmise kartusi, kirjutab Reuters.

Põhjamere Brenti barreli hind kerkis hommikul 46 senti ehk 0,9% 51,58 dollarini ning USA WEst Texas Intermediate (WTI) barrel 37 senti ehk 0,8% 47,15 dollarini.

CMC Marketsi analüütik Margaret Yang selgitas, et turg ootab OPEC+ kogunemiselt tootmise vähendamise otsust, sest koroonaviirus on maailma energianõudlust oluliselt vähendanud. „Hinna toetuseks on tarvis suuremaid kärpeid,“ lisas ta. Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) kuuluvate riikide ministrid kogunevad Viinis täna ning homme toimub laiema nn OPEC+ grupi kogunemine. Viimasesse kuulub ka Venemaa.

Saudi Araabia koos teiste OPECi liikmetega loodavad, et Venemaa toetab neid ning nõustub suuremate tootmise kärbetega, et tänavu koroonaviiruse tõttu juba viiendiku võrra langenud nafta hinda toetada.

Venemaa aga tegi Reutersi allikate sõnul ettepaneku säilitada senised kärped teise kvartali lõpuni.

Saudi Araabia tahab teises kvartalis kärpida päevast tootmist veel 1-1,5 miljoni barreli võrra ning säilitada senised 2,1 miljoni barreli kärped selle aasta lõpuni.