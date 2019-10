Turg tühja kohta ei salli: konkurendid lõikavad Thomas Cooki pankrotist kasu

Hispaania on jätkuvalt kõige populaarsem sihtkoht. Teised reisijate magnetid on Kreeka, Portugal ja Egiptus. Kaugemale vaadates on 90% Suurbritannia puhkusereisidest Mehhikos paketireisid ning Floridasse müüakse umbes miljon reisi aastas.

Mitmed konkurendid on kiirustanud Thomas Cooki läbikukkumist oma eduks pöörama. Sel nädalal hõivas Hays Travel 555 Thomas Cooki agentuuri. Eile teatas lennufirma ning reisioperaatori Jet2 omanik Dart Group, et selle aasta kasum tuleb oodatust parem, sest pärast Thomas Cooki kokku kukkumist on nõudlus kasvanud.

Samal ajal on Citi analüütikud tõdenud, et Tui lisas oma suurima konkurendi kadumise järel Suurbritannia turistide jaoks tulevaks aastaks 2 miljonit kohta. „Me usume, et Tui konkurentsivõime ning positsioon turul on oluliselt tugevnenud, märkisid analüütikud.