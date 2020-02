Türgi mõistis terrorismi süüdistuse alusel Tallinnas äri ajanud baklavaärimehele vanglakaristuse

Otsuse langetas Istanbuli kõrgem kriminaalkohus, süüdistades meest Türgis terroriorganisatsiooniks peetava usuorganisatsiooni Gülen liikmeks olekus ja sellega seotuses. Türgi võimud süüdistavad organisatsiooni 2016. aasta juulis toimunud riigipöördekatse koordineerimises.

Liikumise väitel ei tegele nad terrorismiga. Kohus arvestas Güllü terviseprobleeme ja asjaolu, et ta on juba kolm ja pool aastat veetnud vanglatrellide taga. Seetõttu teda vangi ei pandud, ent mees on tingimisi karistusega kohtuliku jälgimise all ning ei tohi välismaale reisida.

Kohus otsustas ka vabastada Güllü varad, lubades tal määrata äri ajama usaldusisikud, kuna puuduvad olulised tõendid nagu oleks neid varasid kasutatud kriminaalseteks tegevusteks.

Anonüümne süüdistaja x347965219 märkis, et Faruk Güllü osales usuorganisatsiooni rahastajate koosviibimistel ja seal söödi tema firma baklavat.

Güllü märkis, et te ei olnud organisatsiooni rahastajate nõukogu liige, aga teda kutsuti koosviibimistele ja seal ta ka osales, nagu ka paljud teised, kirjutas Türgi ajaleht Hürriyet.

Eestis kustutati läinud aasta lõpus kümme aastat tegutsenud osaühing Güllüoglu Food, mille üheks juhatuse liikmeks oli Faruk Güllü. Ettevõttel oli Tallinnas Lauteri tn 2/Kivisilla 8 restoran. Ettevõttele kuulusid ka sellised domeenid nagu eesturk.ee ja esimenevalgus.ee, mis on kustutatud.